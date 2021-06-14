"الهوية والجنسية" تبدأ المرحلة الأولى من مشروع النسخة المطورة للهوية الوطنية
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أنها بدأت المرحلة الأولى من مشروع النسخة المطورة للهوية الوطنية، في إطار التحول للجيل الجديد من بطاقات الهوية وجواز السفر.
وأوضحت "الهوية والجنسية" كيفية الحصول على النسخة المُطوَّرة للهوية الوطنية، عبر منشور في حسابها الرسمي في "تويتر".
وأشارت الهيئة أنه ولحين صدور البطاقات الجديدة المطبوعة، على مقـدمي طلبـات خـدمة تجديد الهوية اتباع الخطوات التالية:
- تحميل التطبيق الذكي للهيئة ICA UAE Smart
- مسح رمز الاستجابة السريعة QR Code لإنشاء البـطاقـة الإلكترونية في محفظة الوثائق الخاصة بالمتعـامل في التطبيق.
- استخـدام النسخة الإلكترونية من الهوية في المرحلة الجارية فـي كـافـة مـنـافـذ تقديم الخدمات.