الشارقة ترفع معايير الأمان والسلامة على الشواطئ وتوفر 58 منقذاً

المصدر: الشارقة - البيان

أكدت بلدية مدينة الشارقة حرصها على تعزيز دورها الرقابي والتوعوي بصورة مستمرة على شواطئ مدينة الشارقة التي تتبع لها ورفع معايير الأمان والسلامة لرواد الشواطئ من الجمهور، حيث تم توفير شركة إنقاذ متخصصة رائدة في مجالها لمتابعة نشاط السباحة في المناطق المخصصة لها ومنعها في المناطق التي تشكل خطورة كالتي تشهد تيارات مائية، فوفرت 58 منقذا على الشواطئ، كما وفرت 17 منصة إنقاذ.

وقال خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين أن شواطئ المدينة تشهد إقبالاً من الجمهور خصوصاً مع بداية فصل الصيف وهو ما تأخذه البلدية بعين الاعتبار دائماً لأداء الدور الرقابي والتوعوي حيث تقوم فرق التفتيش بتوعية الجمهور بضرورة السباحة في المناطق المخصصة لها وبالأوقات المناسبة والتي تم تحديدها من فترة شروق الشمس حتى غروبها، مشيراً إلى وضع لوحات إرشادية وتوعوية على كافة الشواطئ توضح الاشتراطات بعدة لغات.

خطة سنوية

وأوضح أن البلدية تعد خطة سنوية تشمل حملات توعوية والتواجد في المواقع ومتابعتها، وتوفير المنقذين حسب احتياجات الشواطئ، كما تمت مراعاة أيام العطل الرسمية والمناسبات بزيادة عدد المنقذين، حيث بلغ العدد الاجمالي لفريق الإنقاذ 58 منقذاً تم توزيعهم حسب احتياجات العمل.

وأفاد مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين أن المنقذين يتواجدون في الأوقات التي يسمح بها السباحة على الشواطئ، وتنفيذ التعليمات والتحذيرات الصادرة من قبل المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل وذلك لتوفير معايير السلامة والأمان لمرتادي الشواطئ والعمل على توفير البيئة المناسبة لهم، وتطبيق التعليمات وتوعية الجميع بها، مشيراً إلى أن البلدية لم تسجل أية حالة غرق في المناطق المخصصة للسباحة منذ بداية العام الجاري.

8 منصات

ولفت إلى أن البلدية وفرت أكثر من 17 منصة إنقاذ على الشواطئ وفق أفضل المواصفات، ويجري العمل حالياً على تركيب 8 منصات أخرى، كما وفرت للمنقذين كافة الأدوات والمعدات اللازمة لممارسة عملهم بكل سهولة والتعامل الفوري مع أية حالات طارئة أو أية إصابات قد تحدث على الشاطئ.

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