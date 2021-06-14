هيئة كهرباء ومياه دبي تدشّن 438 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت

المصدر: البيان الإلكتروني

في إطار جهودها لتوفير بنية تحتية متطورة لتلبية الطلب المتزايد والوفاء بجميع احتياجات المستهلكين، دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي 438 محطة توزيع جديدة جهد 11 كيلوفولت في مختلف أنحاء إمارة دبي منذ بداية العام الجاري وحتى 30 أبريل 2021، وتركزت هذه المحطات في مناطق مرسى دبي، وأم نهد 3 واليفرة 2 والقصيص الصناعية 5.

وتضمن العمل على هذه المحطات أكثر من 221 ألف ساعة عمل آمنة دون إصابات، وذلك بفضل اتباع الهيئة لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دبي، للحد من جائحة فيروس كورونا المستجد، كما تعتمد الهيئة أعلى معايير الجودة والكفاءة والسلامة وأحدث أدوات استشراف المستقبل وأفضل التقنيات الرقمية والذكية في جميع عملياتها الخدماتية والتشغيلية.

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي لتحقيق رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتعزيز البنية التحتية المتطورة والمرافق الخدمية في إمارة دبي وفق أعلى المعايير العالمية، بما يلبي الاحتياجات المتزايدة على الطاقة والمياه في الإمارة، ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي. وقد أسهمت بنية الهيئة الرقمية المتطورة واعتمادها لأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية كالذكاء الاصطناعي، والطائرات الروبوتية، وتخزين الطاقة، وتقنية البلوك تشين، وإنترنت الأشياء والعديد غيرها، في دعم جهودنا للمحافظة على مكتسباتنا وإنجازاتنا، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم بأسره."

من جهته أوضح المهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في الهيئة، أن إجمالي عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط 33 كيلوفولت في الخدمة يبلغ 83 محطة، بينما يصل عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط 11 كيلوفولت إلى 41,033 محطة. وتواصل الهيئة جهودها الحثيثة لمتابعة عملها كالمعتاد وفق الخطط والسيناريوهات الموضوعة، مع تطبيق البروتوكولات المعتمدة لمواجهة جائحة (كوفيد- 19) لضمان توفير إمدادات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والموثوقية والاعتمادية، دون المساس بصحة وسلامة المعنيين.

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