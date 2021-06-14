«خليفة الإنسانية» تقدم مساعدات لـ٣٥٦٠٠ أسرة في شمال لبنان

المصدر: أبوظبي - البيان

قدم وفد من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بالتعاون مع سفارة الإمارات في بيروت، مساعدات عبارة عن قسائم شرائية إلى 35600 أسرة لبنانية في محافظة شمال لبنان، بهدف التخفيف من معاناتهم لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها، خصوصاً في ظل تفاقم الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعانيها الشعب اللبناني الشقيق، وذلك في إطار الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به الإمارات في العديد من الدول الشقيقة والصديقة، من خلال مساعداتها الإنسانية ومبادراتها الإغاثية والتنموية.

وقال مصدر مسؤول في المؤسسة إن المؤسسة حرصت على تقديم المساعدة بعد التشاور مع الأخوة في السفارة في بيروت على أن تكون «قسائم شرائية» وليس طروداً غذائية كالعادة، وذلك لإفساح المجال للمستفيدين ليختاروا ما يشاؤون من المواد الغذائية التي هم بحاجة إليها، كما حرصنا على أن تصل المساعدات إلى أكبر شريحة من الأشقاء اللبنانيين في محافظة الشمال وعاصمتها طرابلس وأقضيتها وبلدياتها.

وصرح فهد الكعبي، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الإمارات لدى لبنان، أن هذه الحملة بدأت الأسبوع الماضي في عاصمة الشمال مدينة طرابلس وستستكمل على مدار شهر كامل في قرى وبلدات شمالية أخرى عبر توزيع ما يقارب 35600 قسيمة شرائية على 178000 مستفيد مشمولين ضمن اللوائح الموضوعة من قبل «هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية» التابعة لدار الفتوى.

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