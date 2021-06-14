اللجنة العليا لبرنامج الشيخة فاطمة للتميز تطلق منصة التدريب الإلكترونية التفاعلية

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت اللجنة العليا لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي اجتماعها الثاني برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس اللجنة العليا للبرنامج.

وتناول الاجتماع دور البرنامج المهم في النهوض بالمجتمع من خلال التوجيهات الكريمة والرؤية الطموح لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وذلك بتركيزه على الذكاء المجتمعي من خلال القدرة على التفاعل مع قضايا المجتمع وتحدياته وتحويلها إلى فرص للتطور والتغيير نحو مستقبل أفضل، والاستجابة لجميع المتغيرات المؤثرة في البيئة المجتمعية عبر الاستثمار الخلاق لجميع الإمكانات المتاحة لابتكار علاجات وحلول مجتمعية فعالة تساهم في الارتقاء بجودة حياة المجتمعات ورفاهيتها.

وأطلق سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، في الاجتماع، منصة التدريب الإلكترونية التفاعلية التي يشرف عليها البرنامج وتهدف إلى ترسيخ مفهوم الذكاء المجتمعي وتمكين المتدربين من التفاعل مع قضايا المجتمع وتحدياته، وتحويلها إلى فرص للتطوير والتغيير نحو مستقبل أفضل.

وترسخ منصة التدريب الإلكترونية التابعة لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، وهي الأولى من نوعها في العالم، مفهوم الذكاء المجتمعي وثقافة الابتكار وتعزز المهارات في هذا المجال.

وتهدف المنصة إلى تمكين المتدربين من التفاعل مع قضايا المجتمع وتحدياته، وتحويلها إلى فرص للتطوير والتغيير نحو مستقبل أفضل، وتوفر التدريب باللغة العربية بأحدث التقنيات ضمن ثلاثة مستويات تدريبية، ويمكن التسجيل بالمنصة عبر www.hhsfbmawards.ae

وثمن سموه جهود أعضاء اللجنة العليا لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف المبتكرين والمبدعين من أنحاء العالم كافة ما يعزز التلاحم المجتمعي، إذ تنسجم أهدافه مع التوجهات الحكومية في دعم الموهوبين والمتميزين وأصحاب العقول المبدعة والتي قدمت مبادرات مجتمعية رائدة لأوطانهم.

حضر الاجتماع الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، نائب رئيس اللجنة العليا لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، وأعضاء اللجنة معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع وجبر محمد غانم السويدي المدير العام لديوان ولي عهد أبوظبي واللواء مكتوم علي الشريفي المدير العام للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وعبداللـه عبدالعالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومريم عيد المهيري المديرة العامة للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، ومريم محمد الرميثي المديرة العامة لمؤسسة التنمية الأسرية، وعوشة سالم السويدي مطور رئيس أول لجوائز مؤسسية في مؤسسة التنمية الأسرية.

حلول مبتكرة

وقال الدكتور مغير خميس الخييلي: «إن برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي برنامج استثنائي يعكس حرص سموها على تفعيل دور أفراد المجتمع ككل، وإشراكهم في إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لمختلف التحديات التي تواجه المجتمعات».

وأشار معالي حسين بن إبراهيم الحمادي إلى أن البرنامج يسعى لتحقيق أهدافه من خلال اكتشاف إنجازات الأفراد والمؤسسات ورعاية الموهوبين والمبتكرين وتقدير جهودهم، ويجسد الرؤية السديدة والبعد الإنساني لدولة الإمارات.

ولفتت معالي حصة بنت عيسى بو حميد إلى أهمية ترسيخ مفهوم الذكاء المجتمعي وتمكين المتدربين من التفاعل مع قضايا المجتمع وتحدياته، وتحويلها إلى فرص للتطوير والتغيير نحو مستقبل أفضل.

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