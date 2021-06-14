سلطان القاسمي يطّلع على التقدم الأكاديمي لـ«أمريكية الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة الأمريكية في الشارقة، اجتماع مجلس أمناء الجامعة، الذي عقد مساء أمس، في مقر الجامعة بالشارقة.

وأبدى سموه رضاه عن التقدم الذي أحرزته الجامعة، والإجراءات التي اتخذتها لمواجهة جائحة «كوفيد 19»، مطلعاً سموه على التقدم المستمر في البرامج الأكاديمية، وتطورات أجندة الجامعة البحثية. وتقدم سموه بالشكر إلى أعضاء مجلس أمناء الجامعة، وهيئتها التدريسية والإدارية، على التزامهم وعملهم الجاد خلال تداعيات الجائحة.

دعم

وناقش المجلس، خلال اجتماعه، العديد من القضايا، بما في ذلك النجاح الذي تحقق في جذب الطلبة المؤهلين تأهيلاً أكاديمياً عالياً، للدراسة في الجامعة، في الفصل الدراسي المقبل، بالإضافة إلى الدعم المقدم لكافة الهيئات الإدارية والتدريسية والطلبة خلال الجائحة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأنشطة اللامنهجية، وتدابير الصحة والسلامة المطبقة في الجامعة.

ترقيات

وأقر المجلس مجموعة من القرارات المتعلقة بترقيات أعضاء الهيئة التدريسية، والعقود المتجددة، وميزانية التشغيل العامة، ونفقات العمل البحثي.

وعلى هامش اجتماع مجلس أمناء الجامعة، التقى صاحب السمو حاكم الشارقة، بالدفعة الأولى من خريجي الدكتوراه من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وهم مصطفى التكريتي وحسن محمود وطه أنجمروز، حيث حصلوا على درجة الدكتوراه في إدارة النظم الهندسية، التي تطرحها كلية الهندسة في الجامعة.. وهنأ سموه خريجي الدكتوراه، على عملهم الدؤوب، والنجاح الذي حققوه، متمنياً لهم التوفيق في مساعيهم المستقبلية.

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