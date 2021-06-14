«صحة دبي» تستضيف امتحان البورد العربي في أمراض النساء والولادة

المصدر: (دبي - وام)

استضافت هيئة الصحة في دبي، بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، الامتحان السريري والشفوي لاختصاص أمراض النساء والولادة التابع للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، لتكون هذه المرة الأولى التي يعقد فيها هذا الامتحان بالدولة.

ويهدف الامتحان - الذي عقد بمستشفى دبي وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس «كوفيد 19» - إلى اختبار جميع أطباء الإقامة المسجلين في شهادة اختصاص أمراض النساء والولادة على مستوى الوطن العربي.

وأشاد البروفيسور شوقي صالح، رئيس المجلس العلمي لاختصاص الولادة وأمراض النساء في المجلس العربي للاختصاصات الصحية، بالجهود والإجراءات المتميزة لسير الامتحان رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، مثنياً على الاهتمام الكبير الذي أولته دولة الإمارات ممثلة بمركز الامتحان التابع لهيئة الصحة في دبي لتطبيق إجراءات الصحة والسلامة للمشاركين.

من جانبها أشارت الدكتورة وديعة محمد شريف، مديرة إدارة التعليم الطبي والأبحاث في هيئة الصحة بدبي، إلى الاهتمام الذي توليه الهيئة لاستشــراف مســتقبل التعليم الطبي.

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