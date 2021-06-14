«إسلامية دبي» تقدم «محاضرات دبي عن بعد»

المصدر: (دبي- البيان )

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي متمثلة بإدارة التثقيف والتوجيه الديني، عن تنفيذ مجموعة من المحاضرات، التي ستناقش بمجملها مواضيع دينية وفقهية متنوعة، تحت مسمى «محاضرات دبي عن بعد»، وهي عبارة عن محاضرات ودروس، يتم تقديمها أسبوعياً في وقت محدد طوال العام الجاري، والتي سيقدمها نخبة من المحاضرين الأكفاء في الدائرة، عبر تقنيات الاتصال المرئي.

ولفتت يسرى القعود، مديرة إدارة التثقيف والتوجيه الديني إلى أن جدول «محاضرات دبي عن بعد» يهدف إلى بناء مجتمع واع بالأخلاق والمبادئ الدينية الوسطية الصحيحة.

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