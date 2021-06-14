الهاملي:رؤية الإمارات مكنتها من تجاوز تحديات «كورونا» على مستقبل العمل والاقتصاد

المصدر: أبوظبي- البيان

أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين أن مواجهة التحديات العالمية، تتطلب استجابات وطنية ودولية متسقة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات، نجحت في تجاوز التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19» على مستقبل العمل والاقتصاد بشكل عام، بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة.

ولفت إلى أن تكيّف الدولة مع متطلبات الواقع الجديد، جاء نتيجة للجهود المبذولة في مجال الابتكار واستشراف المستقبل، والبنية الرقمية المتميزة، التي تتمتع بها الدولة، والأطر التشريعية التي تم تطويرها، فضلاً عن اعتماد حزمة من السياسات التي استهدفت تعزيز المكانة الريادية للإمارات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الهاملي ، خلال الجلسة العامة للدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي، الذي يعقد أعماله افتراضياً، خلال الفترة من 3 وحتى 19 يونيو الجاري، بمشاركة أكثر من 4 آلاف شخص، يمثلون فرق الحكومات والعمال وأصحاب العمل في الدول الأعضاء في المنظمة، والبالغ عددها 187 دولة.

حرص

وقال الهاملي: إن الإمارات حرصت خلال مكافحتها لوباء «كوفيد 19»، على التمسك بمبادئ منظمة العمل الدولية، من حيث تعزيز المساواة، ومناهضة التمييز، لا سيما في إطار تقديم خدمات الرعاية الطبية، وإتاحة اللقاحات لجميع سكان الدولة، من مواطنين ومقيمين، دون أي تمييز، لتتبوأ الدولة موقع الصدارة، بتحقيق أعلى معدلات للتطعيم على مستوى العالم.

تداعيات

وأشار إلى أن تداعيات الجائحة أكدت أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي، لمعالجة الآثارِ السلبية الناجمة عنها، مشيراً إلى أن الإمارات حرصت من خلال رئاستها لقمة المنتدى العالمي للهجرة والتنمية 2020، وحوار أبوظبي 2021، على أن تكون القضايا ذات العلاقة بأثر «كوفيد 19» في مستقبل أسواق العمل والهجرة المؤقتة للعمل، في بؤرة اهتمام أصحاب القرار وصناعي السياسات.

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