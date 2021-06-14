22,763 جرعة لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة

المصدر: أبوظبي- وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن تقديم 22,763 جرعة من لقاح «كوفيد 19»، خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، 13,808,426 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 139.61 جرعة لكل 100 شخص. يأتي ذلك، تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

فحوص

و‌في سياق توسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» والمخالطين لهم، وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 217,849 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.‎

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، في الكشف عن 1,969 حالة إصابة جديدة بالفيروس، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 597,986 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين من تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا»، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,726 حالة.

‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع، التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,946 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كوفيد 19»، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 577,234 حالة.

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