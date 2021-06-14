«طرق دبي» تحوّل 3 من خدمات ترخيص السائقين إلى ذكية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها ستحول إنجاز 3 من خدمات ترخيص السائقين وهي: طلب تجديد رخصة قيادة، طلب إصدار بدل فاقد أو تالف لرخصة القيادة، وطلب إصدار شهادة خبرة للسائقين إلى القنوات الذكية والإلكترونية، حيث سيتم إيقاف إنجاز هذه الخدمات في مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة، وذلك اعتباراً من منتصف يونيو الجاري.

وتفصيلاً، قال سلطان المرزوقي، مدير إدارة ترخيص السائقين بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: سيتم ابتداء من منتصف يونيو الجاري إيقاف خدمات طلب تجديد رخصة قيادة، طلب إصدار بدل فاقد أو تالف لرخصة القيادة، وطلب إصدار شهادة خبرة للسائقين في مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة، بحيث يتم توفير خدمة طلب تجديد رخصة قيادة، من خلال التطبيق الذكي «دبي درايف»، والموقع الإلكتروني للهيئة، وأجهزة الخدمة الذاتية ومراكز فحص النظر المتعمدة من قبل الهيئة، وسيتم توفير خدمة بدل تالف أو فاقد لرخصة القيادة، من خلال تطبيق هيئة الطرق والمواصلات الذكي والموقع الإلكتروني، بينما سيتم توفير خدمة طلب إصدار شهادة خبرة للسائقين من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي «دبي درايف»، وأجهزة الخدمة الذاتية.

وأضاف سلطان المرزوقي: إن إنجاز هذه الخدمات سيكون عبر القنوات الإلكترونية والذكية المذكورة.

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