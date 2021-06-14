94 % إنجاز مشروع إنشاء 26 مسكناً في حتا

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أوضح المهندس محمد أحمد بورحيمة مساعد المدير التنفيذي للقطاع الهندسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لـ«البيان»: إن نسب إنشاء وصيانة عدد 26 مسكناً بمنطقة حتا «15 في صعير و3 في السلمي و8 في سهيلة»، بلغت 94%، فيما تبلغ قيمة المشروع التقديرية 38.9 مليون درهم، وتتميز مساكن المشروع بالطرازين الإسلامي والأندلسي.

وأضاف: إن المشروع يتألف من 26 مسكناً، منها 25 مسكناً من طابقين وبعدد 5 غرف نوم، وبمساحة بناء وصلت إلى 3740 قدماً مربعة، بالإضافة إلى مسكن واحد من طابق أرضي مكون من غرفتي نوم بمساحة بناء 2420 قدماً مربعة، بينما تتنوع واجهات المساكن بين الطرازين الإسلامي والأندلسي، موضحاً أن المشروع يقع بالقرب من المساكن القائمة الخاصة بالآباء والأقارب، وذلك بناء على رغبة بعض المواطنين، الذين فضلوا السكن بجوار عائلاتهم، بدلاً من الحصول على مسكن في مجمع «مكن» حتا السكني.

تنسيق

وبين: إنه تم تحديد مواقع أراضي المشروع بالتنسيق مع بلدية دبي، وجاءت هذه الخطوة تيسيراً على المستفيدين من سكان منطقة حتا ولتحقيق سعادتهم، خاصة أن هذه المنطقة تتسم بترابط وامتداد عائلي كبير، لافتاً إلى أن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تعتمد تطبيق أعلى معايير الاستدامة في كل مشاريعها.

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