أكاديمية الإعلام الجديد تنتج موسماً جديداً من برنامج «الدحيح»

المصدر: دبي - البيان

كشفت أكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، عن تعاونها مع صانع المحتوى العربي المعروف أحمد الغندور، لإنتاج موسم جديد من المحتوى الإبداعي لبرنامج «الدحّيح» الذي يقدمه في إطار تثقيفي ترفيهي مرح ويتصدر قوائم المحتوى الرقمي الأكثر مشاهدة في المنطقة العربية.

ويحقق التعاون بين الأكاديمية وصانع المحتوى الذي يتابعه الملايين وخصوصاً من فئة الشباب، إنجاز حلقتين أسبوعياً من البرنامج وعرضهما عبر منصاتها على يوتيوب وفيسبوك، عرضت الحلقة الأولى منها أول من أمس.

وتطرح حلقات الموسم الجديد من «الدحيح» مفاهيم علمية وحقائق تاريخية ونظريات فلسفية وأدبية بأسلوب ترفيهي مرح يمتع المشاهد ويوصل المعلومات والأفكار بطريقة ذكية مبسّطة، حيث يقدمها الغندور، الذي يتابع حالياً دراسة الماجستير بعد حصوله على البكالوريوس في العلوم التطبيقية، وفق مبدأ تبسيط العلوم أو ما يعرف بمفهوم العلوم للعموم.

ريادة

أصبح الغندور خلال السنوات القليلة الماضية أحد أكثر صناع المحتوى العربي متابعة بفضل أسلوبه المميز في تبسيط الأفكار وتقديمها بشكل سلس، حيث سجلت حلقات برنامجه الذي أطلقه عام 2014 على منصة «يوتيوب»، أكثر من مليار مشاهدة من مختلف أنحاء العالم، فيما يتابع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 4.5 ملايين شخص.

وكان «مركز الشباب العربي» أدرج خلال فعالية «روّاد الشباب العربي» التي عقدها ضمن أعمال «القمة العالمية للحكومات» بدبي عام 2018، اسم صانع المحتوى المصري أحمد الغندور في قائمة «روّاد الشباب العربي» التي تحتفي بإنجازات الشباب العربي ممن حققوا إنجازات إيجابية ومؤثرة في المجتمعات العربية.

قريب من الناس

وقال راشد العوضي، المدير التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد: «نعمل في أكاديمية الإعلام الجديد مع نجوم صناعة المحتوى لتوسيع حضورهم ليس فقط على المستوى الوطني والعربي، بل والدولي أيضاً، من أجل إثراء المحتوى العربي الذي يحتاج إلى جهود ومبادرات دعم الإنتاج والإبداع والمبدعين».

وأكد العوضي أن أكاديمية الإعلام الجديد قدمت خلال عام على إطلاقها مبادرات وبرامج نوعية ساهمت في تمكين صناعة المحتوى العربي والارتقاء بإنتاجها الإبداعي وإيجاد فضاءات أرحب لتقديم أفكار مميزة مبتكرة، واضعاً إنتاج الموسم الجديد من حلقات «الدحّيح» في هذا السياق.

ويأتي دعم أكاديمية الإعلام الجديد للمشروع في سياق استراتيجيتها لدعم تقديم محتوى رقمي إبداعي عربي أصيل.

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