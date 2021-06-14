مذكرة تفاهم لتطوير الكفاءات المواطنة في حكومة دبي

المصدر: دبي - البيان

وقعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وشركة إرنست ويونغ للاستشارات «EY»، مذكرة تفاهم، بشأن وضع إطار عام للتعاون وتبادل الخبرات والمعارف بين الطرفين في مجال تنمية الموارد البشرية، ونقل المعرفة بين مختلف القطاعات في إمارة دبي، وذلك انطلاقاً من حرص الدائرة على دعم مسيرة التميز الحكومي، وبناء كفاءات وطنية متميزة، وذلك من خلال منظومة من البرامج تنمية القدرات والمهارات لموظفي حكومة دبي، بهدف رفع كفاءة المواطنين في مجالات متعددة.

وقع المذكرة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وفراس القسوس، رئيس قطاع الحكومة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة إرنست ويونغ.

ويسعى الطرفان من خلال مذكرة التفاهم لتحقيق أهداف عدة تتمثل في التعاون في مجالات الشراكات البحثية وبرنامج «ريادة» المتخصص في تطوير مهارات المواطنين، من خلال التدرب على رأس العمل في شركة إرنست ويونغ، والتعاون في مجال برامج إعداد وتمكين الكفاءات المواطنة من مختلف الفئات الوظيفية، والتعاون في توثيق ونشر تبادل الممارسات الحكومية والعالمية المهنية وإثراء المحتوى المعرفي للخبرات التطبيقية للإدارة الحكومية، بالإضافة لتفعيل قنوات الاتصال المؤسسي بين الطرفين، وتفعيل قنوات الخدمة المجتمعية بينهما.

إعداد

وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي حرص الدائرة على تطوير قدرات ومهارات الكفاءات المواطنة في حكومة دبي، وتعزيز مهاراتهم، وإعدادهم لقيادة العمل الحكومي المستقبلي، وتنمية المواهب والقدرات المواطنة في القطاعات المحورية والسيادية، وتأهيل الصفين الثاني والثالث من القيادات المواطنة، من خلال التدريب المستمر، بهدف رفع مستوى الكفاءات الفنية والسلوكية للموظفين المواطنين.

وقال: إن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تحرص على الاستفادة من الموظفين ذوي الخبرة، ونقل خبراتهم من أجل تأهيل الموظفين في الوظائف المحورية الحكومية، عبر آلية تتضمن تحديد التخصصات المستهدفة والموظفين المراد تدريبهم ضمن برنامج «ريادة»، الذي طبقته الدائرة في عام 2018 وتم الاستفادة منه من قبل موظفي حكومة دبي ممن تم ترشيحهم من جهاتهم، وحصلوا على المعرفة اللازمة من الشركاء الاستراتيجيين في هذا البرنامج، والذي أفضى إلى نتائج إيجابية تم قياسها من ردود أفعال المشاركين في البرنامج.

ريادة

بموجب مذكرة التعاون ستقوم دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بالتنسيق مع الجهات الحكومية الراغبة في تنفيذ برنامج «ريادة» من قبل قسم التوطين المعني بهذا البرنامج في الدائرة مع شركة إرنست ويونغ «EY» للاستشارات لتنفيذ متطلبات البرنامج، وفق اللوائح الصادرة بهذا الشأن.

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