«دبي القضائي» يستعرض نتائج الربع الأول لاستراتيجيته 2021 – 2023

المصدر: (دبي - البيان)

استعرض مجلس إدارة معهد دبي القضائي نتائج الربع الأول لاستراتيجية المعهد «2021 - 2023»، وذلك خلال اجتماعه الدوري الثالث للعام الجاري 2021، الذي عقد عن بعد، برئاسة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة المعهد.

وناقش الحضور كل الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وذلك، في إطار حرص المعهد الدائم على مراجعة أدائه، من خلال المؤشرات المتحققة، والعمل المتواصل على تحسينها ورفع كفاءتها في مجالي التدريب القضائي، ونشر الوعي القانوني في المجتمع الإماراتي، وإلى جانب استعراض أهم الإنجازات، التي تحققت من خلال مؤشرات الأداء، ضمن الخطة الاستراتيجية المعتمدة للمعهد (2021 – 2023)، والتأكيد على المضي قدماً في تحقيق رؤيته مركزاً إقليمياً للتميز القانوني والعدلي .

وأشاد المستشار عصام الحميدان النائب العام بالتطوير، الذي شهدته برامج المعهد العامة والتخصصية، وكذلك تميز المعهد في رفد المجتمع القانوني بأحدث التشريعات الإماراتية الصادرة، وأعرب عن تقديره للمعهد وللجهود المبذولة من الإدارة وفرق العمل في تنفيذ وتطوير خططه وبرامجه. التأهيلية والتطويرية في كل ما يتعلق بالتدريب القانوني والقضائي .

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