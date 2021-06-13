أكثر من 5 ملايين درهم قيمة مساعدات لجنة الأسر المتعففة خلال 5 أشهر

المصدر: دبي - البيان

قدمت لجنة الأسر المتعففة في أم القيوين التابعة لجمعية دار البر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مساعدات إنسانية ومبادرات خيرية دعماً للأسر المتعففة والمحتاجة وذوي الدخل المحدود بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين و275 ألفاً و217 درهماً.

وأكد ياسر محمد الطاهري، مدير إدارة الاتصال والتسويق بجمعية دار البر، أهمية الدور الخيري والمجتمعي والإنساني الذي تؤديه لجنة الأسر المتعففة في المجتمع المحلي عبر دعم الأسر المحتاجة والمتعففة وتوفير متطلباتها والوقوف بجانبها في مواجهة الأعباء المادية والمعيشية للحياة.

من جانبه قال علي حسن العاصي، رئيس "لجنة الأسر المتعففة" التابعة لجمعية دار البر، إن 619 حالة من المحتاجين في عدد من إمارات الدولة استفادوا من مساعدات اللجنة خلال الفترة من يناير حتى مايو من العام الجاري.

وأضاف أن المساعدات غطت 14 مجالا معيشيا أساسيا وخدميا حيويا.

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