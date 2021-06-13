بحث تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الإمارات واليونان

المصدر: أبوظبي - البيان

التقى الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في مقر البرلمان اليوناني في أثينا، كيفالوجياني رئيسة بعثة البرلمان اليوناني في الاتحاد، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني وتنسيق المواقف حيال القضايا المطروحة على جدول أعمال الفعاليات البرلمانية الدولية.

حضر الاجتماع عضوا مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، سارة محمد فلكناز وميرة سلطان السويدي، كما حضر الاجتماع سليمان المزروعي سفير الإمارات لدى جمهورية اليونان.

إلى ذلك، بحثت مجموعة الصداقة البرلمانية الإماراتية اليونانية في المجلس الوطني الاتحادي خلال لقائها في مقر البرلمان اليوناني في أثينا، مع مجموعة الصداقة البرلمانية اليونانية – الإماراتية، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة سارة محمد فلكناز عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيسة المجموعة، وبابادوبولوس رئيس مجموعة الصداقة اليونانية، وحضور أعضاء المجلس ميرة سلطـان السويدي نائبة رئيسة اللجنة، والدكتور علي راشد النعيــمي عضو اللجنة، وسليمان المزروعي سفير الإمارات لدى جمهورية اليونان.

وتم خلال الاجتماع بحث سبل تطوير علاقات التعاون البرلمانية، وآلية تفعيل عمل لجنة الصداقة بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان اليوناني، والتأكيد على أهمية تكثيف الزيارات وتبادل الخبرات.

كما جرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز الروابط الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان، والنهوض بالعلاقات بينهما في القطاعات كافة بما يعود بالنفع على الشعبين والبلدين الصديقين، ودعوة الجانب اليوناني لزيارة معرض إكسبو 2020 الذي تستضيفه دولة الإمارات العام الجاري.

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