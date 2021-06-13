بيان مهم من سفارة الإمارات في موسكو

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت سفارة الإمارات في موسكو عن إقرارها عدداً من الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت السفارة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أنه تم تمديد أيام العطل حتى 19 من يونيو الجاري، مشيرةً إلى أنه مع ذلك سيتم الاحتفاظ بأجور العاملين.

ولفتت إلى أنه تم تعليق عمل غرف ألعاب الأطفال وصالات الطعام في مراكز التسوق، مبينةً أن القرار سيجري العمل به ابتداءً من 13 حتى 20 من الشهر الجاري.

وذكرت أنه سيتم إغلاق المقاهي والمطاعم وأماكن الترفيه في موسكو من الساعة 11 مساءً حتى السادسة صباحاً.

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