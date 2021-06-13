توقعات الطقس غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً وغائماً جزئياً شرقاً بعد الظهر يكون رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الشمالية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف والرياح شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

وفي الخليج العربي يكون متوسط الموج، وسيحدث المد الأول عند 17:20، والمد الثاني عند 02:41، فيما سيحدث الجزر الأول عند الساعة 10:01، والجزر الثاني عند الساعة 20:12.

أما بحر عمان فيكون خفيف - متوسط الموج، وسيحدث المد الأول عند 12:42 الثاني عند الساعة 23:38، فيما سيحدث الجزر الأول عند الساعة 18:38، والجزر الثاني عند الساعة 06:27.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 29 85 30

دبــي 41 30 90 30

الشارقة 42 29 90 25

عجمان 37 29 90 25

أم القيوين 39 28 90 25

رأس الخيمة 42 29 85 25

الفجيرة 39 32 85 35

العين 45 27 80 20

ليوا 44 26 75 15

الرويس 38 27 70 15

السلع 39 27 70 15

دلما 36 30 85 25

طنب الكبرى 34 29 85 25

طنب الصغرى 34 29 85 25

أبو موسى 34 29 85 25.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز