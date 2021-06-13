علوي الشيخ: تطعيم 2.3 مليون شخص ضد «كورونا» بدبي

المصدر: دبي - البيان

كشف الدكتور علوي الشيخ علي نائب مدير عام هيئة الصحة في دبي أن حملة التطعيم ضد «كوفيد19» أكملت 6 شهور، ووصل عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح في مختلف المراكز بدبي إلى أكثر من مليونين وثلاثمئة ألف شخص، مشيراً إلى أن نسبة الأشخاص الذين تلقوا اللقاح من الفئات المستهدفة تجاوزت 83 % كجرعة واحدة، و64% تلقوا جرعتين.

وأضاف: قطعنا شوطاً كبيراً خلال الأشهر الستة الماضية وما زالت الجهود مستمرة، مؤكداً أن هناك 20% من الفئات المستهدفة لم تبدأ في عملية التطعيم وهذه رسالة مهمة للمجتمع.

وقال الدكتور علوي الشيخ في مقابلة مع «أخبار الإمارات» إن هناك عدة دراسات محلية عن كفاءة وفعالية اللقاحات قائمة في هيئة الصحة بدبي، وهناك تحليل مستمر للبيانات المتعلقة بالإصابات والتطعيم بالتنسيق مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ومؤسسة بيانات دبي، مشيراً إلى أن الدراسات القائمة حالياً أثبتت على أرض الواقع أن جميع اللقاحات المتوفرة كفاءتها متوافقة تماماً مع الدراسات العالمية.

وأوضح أن الدراسات أظهرت أن الغالبية العظمى بين إصابات «كوفيد19» تكون بين الذين لم يتلقوا اللقاح، مؤكداً أن 8 من كل 10 أشخاص من المصابين بالفيروس في دبي هم من غير المطعمين، و9 من كل 10 أشخاص دخلوا المستشفى والعناية المركزة بسبب «كوفيد19» هم من غير المطعمين ما يعني أن 20 % من الذين لم يتلقوا التطعيم بعد يشكلون 80 إلى 90% من الحالات التي يتم إدخالها للمستشفيات أو العناية المركزة، وهذه رسالة مهمة جداً لكافة الفئات المستهدفة للإسراع في أخذ اللقاح للتخفيف من عدد الإصابات.

وتابع: طموحنا أن تصل نسبة التطعيم بين الفئات المستهدفة إلى 100%، داعياً جميع الأشخاص الذين تلقوا التطعيم إلى تشجيع غيرهم ونشر الوعي.

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