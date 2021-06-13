عبد الله البسطي: الخيار لك

دعا معالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي أفراد المجتمع إلى تحمل المسؤولية في المبادرة إلى أخذ التطعيم ضد «كوفيد19». واستعرض دراسات أجرتها هيئة الصحة في دبي أظهرت أن 8 من كل 10 من المصابين بالفيروس هم من غير المطعمين، وقال: «الخيار لك.. نعم الخيار لك».

ودوّن معالي عبدالله محمد البسطي عبر «تويتر»: «الخيار لك.. نعم الخيار لك، لكن للعلم؛ الدراسات التي أجرتها هيئة الصحة في دبي، ليس ما يتم نشره في الدول الأخرى أو الشركات المنتجة، تبين أن من كل 10 إصابات 8 منهم ما تطعموا، ومن كل 10 حالات في العناية المركزة 9 منهم ما تطعموا. هل نحتاج لأكثر من هذا لكي نتطعم ونشجع من حولنا».

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