بلدية دبي تغلق صالوناً وتخالف 5 مؤسسات

المصدر: (دبي - وائل نعيم)

نفذ مفتشو بلدية دبي 229 زيارة تفتيشية على المؤسسات أول من أمس، أسفرت عن إغلاق صالون، بسبب الاكتظاظ، ومخالفة 5 مؤسسات وتوجيه 41 تنبيهاً، وبلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 182 مؤسسة.

ويتابع مفتشو البلدية الإجراءات الاحترازية خلال الجولات التفتيشية، بهدف التأكد من التزام المؤسسات بجميع الاشتراطات والتدابير الوقائية، ويتم التركيز على التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات، ويتم التركيز على النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيم اليدين للعاملين بشكل دوري قبل وبعد كل خدمة مع توفير معقم اليدين للزبائن في أماكن متفرقة، ويدقق مفتشو البلدية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بهدف تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.

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