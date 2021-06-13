ضرار الفلاسي: جميعنا ضمن دائرة المسؤولية الوطنية

المصدر: دبي - نورا الأمير

قال ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات إن التحديات التي يواجهها المجتمع المحلي والدولي نتيجة جائحة كورونا تضع الجميع ضمن دائرة المسؤولية الوطنية التي تحتم علينا المسارعة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتلبية نداء الوطن في أخذ اللقاح الذي بات سلاحاً أمام انتشار ذلك الفيروس الذي سلبنا لذة الحياة ولقاء الأحبة وأيضاً كان سبباً في فقدان المقربين لنا.

وأكد الفلاسي أن أخذ اللقاح بجرعتيه ضرورة وطنية ومسؤولية أمام جميع المواطنين والمقيمين في هذا الوطن الغالي، داعياً إلى تحقيق مفهوم المواطنة الصالحة الذي يعني مشاركة الجميع في المسؤولية الوطنية والمحافظة على مكتسبات الوطن، مشدداً أن التأخر في أخذ اللقاح يعني بالضرورة تأخر تعافي مجتمعنا ووطننا الغالي بشكل كامل بل انتشار الوباء بكل أشكاله وتحوّراته ليشكل خطراً لا يمكن تلافيه أو محاربته في المستقبل القريب.

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