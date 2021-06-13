«معرض أبوظبي للفروسية» يُعلن معايير مُسابقات أفضل بحث واختراع وسيارة لرحلات الصيد

المصدر: أبوظبي- وام

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية عن معايير مسابقات أفضل بحث واختراع وسيارة مخصصة لرحلات الصيد وذلك في إطار مواصلة الكشف عن معايير باقة المُسابقات المُتخصصة التي أطلقتها للدورة القادمة «أبوظبي 2021».

وتهدف المسابقات إلى تعزيز جهود الحفاظ على التراث والتقاليد الأصيلة وصون البيئة والصيد المُستدام، والعمل على استقطاب مُشاركة المُبدعين من كافة الجنسيات بحيث يتم إبراز ثيمة المعرض «استدامة وتراث.. بروح مُتجّددة».

وتُقام الدورة الثامنة عشرة من المعرض، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، وذلك خلال الفترة من 27 سبتمبر ولغاية 3 أكتوبر القادمين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات.

جوائز

وقد تمّ رصد جوائز مادية ومعنوية قيّمة للفائزين في المسابقات، والذين سوف يتم الإعلان عنهم خلال أيام المعرض، فيما ينتهي الترشّح للمُشاركة نهاية شهر أغسطس القادم.

وأكد معالي ماجد علي المنصوري، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، أنّ هذه المسابقات المميزة تأتي في إطار الحرص على تعريف الجيل الجديد بالتراث الثقافي والحضاري والبيئي لآبائهم وأجدادهم وأهمية الحفاظ على البيئة.

كما تهدف إلى استقطاب المبدعين من كافة أنحاء العالم لاكتشاف شغف الإنسان المُعاصر بتطوير تلك الرياضات الأصيلة، وتوثيقها وإبراز دورها الاجتماعي والحضاري الإنساني المشترك، من خلال أساليب وأشكال وأنماط فنية وأدبية وثقافية مُبدعة.

وتهدف مُسابقة «أفضل بحث في الصيد والفروسية عند العرب» لتشجيع الباحثين والمُختصين في مجال التراث، ونشر رسالة المعرض في المساهمة بالحفاظ على البيئة والتراث الثقافي، واستدامة الصيد، والترويج لأبوظبي كوجهة ثقافية عريقة، وتحفيز نشاطات الباحثين وإبداعاتهم في مجالات توثيق وتأريخ التراث العريق للمنطقة، وبشكل خاص في مجال الصقارة الذي يُعتبر أحد أهم ركائز تراث دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي.

مشاركة

والمُشاركة مفتوحة لكافة الجنسيات من شريحة الشباب «ما بين 20 - 28 سنة» ضمن فرعي بحوث اللغة العربية واللغة الإنجليزية، حيث تُمنح جائزة لكلّ منهما.

ومن شروط تقديم البحث أن يتناول أحد جوانب الصيد والفروسية عند العرب وفق أسلوب ومنهج البحث والتوثيق العلمي المُعتمد أكاديمياً ودولياً، وأن يكون حديثاً ولم يسبق نشره في أي من وسائل الإعلام، وألا يكون قد فاز بأي جائزة عربية أو دولية. ويحق للجنة التحكيم حجب أي جائزة في حال لم تصلها أعمال بحثية ترقى للمستوى المطلوب.

مُسابقة

وتهدف مُسابقة «أفضل اختراع في مجال الصقارة والصيد»، ومسابقة «أفضل سيارة مُخصّصة لرحلات الصيد»، لتشجيع الأفراد ومالكي شركات الصقارة وتصنيع مُعدّات الصيد، على تقديم أفكار متميزة وابتكار اختراعات جديدة تُساهم في خدمة عالم الصيد والصقارة وتدريب الصقور، ورحلات السفاري.

كما تحرص على تحفيز المُخترعين على تقديم ابتكاراتهم ليستفيد منها الصقارون وهواة الصيد في رحلاتهم، وتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز العلاقات بين الشركات المحلية والدولية، بما يُساهم في تعزيز جهود صون رياضة الصيد بالصقور، وتوريث رياضات الآباء والأجداد.

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