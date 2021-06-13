14050 استشارة قانونية أنجزتها «إقامة دبي» خلال النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

استجابت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إلى 14 ألفاً و50 طلب استشارة قانونية خلال النصف الأول من العام الجاري، تنوعت ما بين استشارات قانونية، وطلبات خاصة بخدمة التوفيق والمصالحة بالإضافة إلى الاستفسارات الواردة من الجهات القضائية والقانونية.

وقال العميد دكتور علي عجيف الزعابي المستشار القانوني لإقامة دبي: إن إقامة دبي تعمل على ترسيخ كل الإمكانيات لتبسيط إجراءات تقديم الخدمات القانونية وتلبية احتياجات المتعاملين في إنجاز معاملاتهم، وذلك بما يدعم توجهات القيادة الرشيدة في الارتقاء بالخدمات الحكومية وتحسين جودة حياة أفراد المجتمع وصولاً إلى تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات في مجال تقديم الخدمات الحكومية. مؤكداً أن القنوات الذكية لإقامة دبي والمتمثلة بالتطبيق الذكي والموقع الإلكتروني ساهمت في تمكين المتعاملين من الوصول إلى خدمات الاستشارات القانونية على مدار الساعة.

مؤهلات

وأضاف الزعابي إن إدارة الشؤون القانونية تتولى تقديم الاستشارات القانونية والتوفيق والمصالحة وخدمات توفير البيانات للجهات القضائية في وقت قياسي، حيث عززت إقامة دبي إدارة الشؤون القانونية بموارد بشريه شابة بحيث يتولى إدارة أقسامها ضباط لديهم مؤهلات علمية بدرجة الدكتوراه في القانون للتعامل مع مختلف طلبات الأفراد والشركات.

ولفت الدكتور علي الزعابي إن أغلب الاستشارات القانونية الواردة عبر التطبيق الذكي للإدارة والموقع الإلكتروني كانت حول إمكانية إتمام الصلح بين أطراف النزاع. مضيفاً أن جاهزية الأنظمة في الإدارة ساهمت في تسريع وتيرة العمل والتكيف مع مختلف المتغيرات المتسارعة ولاسيما في الوضع الراهن. مؤكداً أن المرونة في القوانين ساهمت في تقديم خدمات تفوق توقعات المتعاملين.

ودعت إقامة دبي المتعاملين إلى استخدام الموقع الإلكتروني smart.gdrfad.gov.ae أو من خلال التطبيق الذكي GDRFA Dubai لإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر، وأوضحت في حين أنه يمكن للمتعاملين تقديم استفساراتهم بالاتصال بخدمة مركز الاتصال «آمر» على الرقم المجاني 8005111 من داخل الدولة أو على الرقم +97143139999 من خارج الدولة أو عبر البريد الإلكتروني

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