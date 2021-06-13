شرطة الشارقة تعزز التوعية بالحماية من العنف الأسري

المصدر: (الشارقة – البيان)

أهدت القيادة العامة لشرطة الشارقة، جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً نسخة من كتاب «قانون الحماية من العنف الأسري»، الذي أصدرته شرطة الشارقة بلغة «برايل» مترجم بطريقة برايل، ومخصص لأصحاب الهمم من فئة ‏المعاقين بصرياً، ‏يتحدث حول نشر المعرفة والثقافة القانونية، وبيان مفهوم العنف الأسري ‏وأنواعه، وسبل الحماية، وغيرها من الأحكام التي تساهم في تماسك الأسرة واستقرار ‏المجتمع.

جاء ذلك خلال زيارة سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، يرافقه المقدم دكتور رقية جاسم المازمي مدير مركز الدعم الاجتماعي، والملازم أول طليعة السعدي مدير فرع ‏الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا الجريمة‏ بمركز الدعم الاجتماعي، بهدف تعزيز إطار التعاون البناء مع المتعاملين في المجتمع من ذوي الإعاقة، وتطوير أطر ‏التواصل ‏والاستماع إلى مقترحاتهم الهادفة إلى تنمية وتطوير الخدمات الشرطية بما يتلاءم مع هذه الفئة، وكان في استقبالهم عادل الزمر رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، وعدد من مسؤولي الجمعية.

واطلع اللواء الشامسي خلال الزيارة على الخدمات والجهود التي تقدمها الجمعية لذوي ‏الإعاقة البصرية لدمجهم في المجتمع وإكسابهم المهارات الأساسية التي تجعل منهم ‏أعضاء منتجين وفاعلين في المجتمع، واستمع إلى المقترحات التطويرية التي ‏ترفع من مستوى الخدمات المقدمة في الإدارة، وتصب في مصلحة العمل.

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