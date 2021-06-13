قرقاش: مجلس الأمن منصّة رفيعة لأولويات الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن عضوية دولة الإمارات في مجلس الأمن الدولي منصة رفيعة لما يمكن أن تقدمه دولة الإمارات من توجهات وخطوات إيجابية في المرحلة المقبلة.

وكتب على «تويتر»: «نشرت صحيفة الفايننشال تايمز العريقة مقالاً جيداً عن توجهات دولة الإمارات في العقد المقبل. وتأتي عضوية الإمارات في مجلس الأمن الدولي منصة رفيعة لما يمكن أن يقدمه وطني ضمن آليات النظام الدولي، والتوجهات والخطوات الإيجابية، التي ستعبّر عن أولويات المرحلة».

وأضاف: «أولويات الإمارات في العقد المقبل هي بناء الجسور وتعزيز الاستقرار والسلام، مرحلة ملامحها تعزيز الاقتصاد والتنافسية والتنمية ببعدها الاقتصادي والاجتماعي، مرحلة نحفّز فيها الأدوات الدبلوماسية والاستثمارية والتشريعية». واختتم بالقول: «الإمارات بلد الخير والنجاح أمام إشراقات جديدة آتية».

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