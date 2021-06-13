هزاع بن زايد: محطة مضيئة في الدبلوماسية الإماراتية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن للفترة من ٢٠٢٢ ــــــ ٢٠٢٣ محطة مضيئة في مسيرة الدبلوماسية الإماراتية.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن للفترة من ٢٠٢٢ ــــــ ٢٠٢٣ محطة مضيئة في مسيرة الدبلوماسية الإماراتية التي تمضي قدماً في جهود ترسيخ السلم والأمن الدوليين وإرساء مبدأ الحوار والتعاون لحل الخلافات بين الدول وتحقيق التنمية والرخاء وتعزيز الأمل بمستقبل الأجيال».

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