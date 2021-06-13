انطلاق حملة «حمدان في القلب» بمصر

المصدر: القاهرة- وام

انطلقت في مصر حملة «حمدان في القلب»، للتوعية بوباء «كورونا» المستجد، والتي وزعت خلالها المؤسسات الإسلامية والمسيحية، الأقنعة الواقية والمطهرات على عمال النظافة بعدد من المناطق، وذلك سيراً على نهج المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي كان قد وجّه، رحمه الله، هيئة آل مكتوم الخيرية، ومكاتبها منذ بداية الجائحة، بتكثيف النشاط للتوعية بخطرها، وضرورة أخذ الاحتياطات الاحترازية.

وقال مينا عيد عونى منسق عام الحملة، إن الحملة التي أطلقها الدكتور صلاح الدين الجعفراوي رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشوار التنموية، تؤكد أن الشيخ حمدان بن راشد رحمه الله، فى القلب، فلا توجد منطقة في مصر، إلا وتشهد للفقيد بمآثره، فقد كان نموذجاً للإنسان العربي المسلم الأصيل، مؤكداً أن الحملات الإنسانية لن تتوقف من قبل المؤسسات الإسلامية والمؤسسات المسيحية .

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