عبدالله الشحي لـ«البيان»: معايير أمان رائدة في مشاريع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أوضح المهندس عبدالله الشحي مدير إدارة المشاريع الهندسية في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لـ«البيان»، أن المشروعات التي تنفذها المؤسسة تتسم بأعلى معايير الأمان من أجهزة إنذار وكواشف دخان، سواء كانت مساكن المنح أو القروض، لافتاً إلى اعتماد معايير الاستدامة والأنظمة الخضراء والتطبيقات الصديقة للبيئة في مشاريع المؤسسة.

خفض الكهرباء

وأفاد بأن هذه المعايير تشمل عزل الأسطح باستخدام نظام كومبو الذي يحتوي على عازل مائي وعازل حراري، واستخدام الزجاج المقسى المزدوج العازل للحرارة والصوت، واستخدام الخرسانة الخضراء، فضلاً عن استخدام الطابوق المعزول في الجدران الخارجية، وتدوير المياه الناتجة من أجهزة التكييف واستخدامها لغرض السقاية، واستخدام أصباغ صديقة للبيئة.

وتابع إنه تتضمن كذلك توفير نوافذ ومساحات زجاجية تسمح للضوء الطبيعي بالدخول ما يقلل استخدام الطاقة الكهربائية نهاراً، واستخدام إنترلوك عاكس للشمس في الأرضيات، بالإضافة إلى تركيب سخانات شمسية، واستخدام أجهزة إنارة موفرة للطاقة LED.

مبانٍ سكنية

وذكر أنه في ما يخص مشاريع مجمعات المباني السكنية فإنه يضاف إلى الأنظمة والتطبيقات السابقة، تعزيز الخدمات البيئية للتخلص من النفايات مع ميزة فرز النفايات «نفايات عامة وقابلة للتدوير»، وتأمين مواقف سيارات صديقة للبيئة لكل مبنى، فضلاً عن معالجة أبواب المداخل في الطابق الأرضي ما يقلل فقدان الهواء المكيف من خلال تزويد ستائر هوائية فوق الأبواب.

وتشمل كذلك استخدام نظام التحكم في الإنارة في المناطق المشتركة مثل الممرات ومواقف السيارات، إذ إن أجهزة الإنارة في الممرات مربوطة بحساسات للحركة وإنارة منطقة مواقف السيارات يتحكم فيها حسب الوقت، فيما يتم استعمال العدادات الذكية لمعرفة الاستهلاك اللحظي للماء والكهرباء.

إجراءات سلامة

وأفاد بأنه يتم تطبيق إجراءات السلامة القصوى ضد الحريق على المواد والأبواب الخشبية الخارجية وجميع أنواع أبواب غرف الخدمات وأبواب السلالم والأنظمة الميكانيكية والإلكترونية للإنذار (24X7) المتصلة بمركز الدفاع المدني، فضلاً عن استخدام البطاقات الممغنطة لدخول الأشخاص عبر المداخل الرئيسة للمباني، ووجود غرف للتحكم والمراقبة بكل مبنى والتي تتحكم في الكاميرات التلفزيونية.

وبين أن هذه الإجراءات تشمل أيضاً نظام النداء الداخلي والتحكم في بوابات المداخل الرئيسة للأشخاص ومراقبة تسرب الغاز في المطابخ، مشيراً إلى أنه توجد غرفـة تحكـم مركزيـة لإدارة المباني لغرض التحكم والمراقبة للأنظمة الإلكتروميكانيكية في المباني كمراقبة عمل مضخات المياه، ووحدة التكييف المركزية، ومراقبة مخزون المياه في الخزانات، ومراقبة أعطال اللوحات والتحكم في الأنظمة الإلكتروميكانيكية في كل مبنى.

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