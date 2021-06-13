محطة لمعالجة نفايات الحيوانات النافقة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» مشروعاً تشغيلياً لإنشاء محطة لمعالجة نفايات الحيوانات النافقة في منطقة أبوظبي وضواحيها في إطار جهوده لتطوير البنية التحتية اللازمة وإيجاد الحلول المستدامة وفقاً لأحدث الممارسات العالمية.

وستعمل المحطة التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 2000 كجم في الساعة على معالجة نفايات الحيوانات النافقة التي يجمعها المركز من المزارع والعزب وفقاً لكل المتطلبات البيئية.

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير): «إن إنشاء محطة جديدة لمعالجة مخلفات الحيوانات النافقة في أبوظبي يدعم الجهود المتواصلة التي يبذلها المركز نحو إيجاد نظام بيئي مستدام في إمارة أبوظبي، حيث نسعى في «تدوير» إلى تطوير مرافق متخصصة لإدارة ومعالجة النفايات بكل أنواعها وفقاً لأعلى المعايير البيئية لمواكبة النمو المتواصل في حجم النفايات وتعزيز التنمية المستدامة».

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