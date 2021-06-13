10 آلاف مستفيد من مساعدات «خيرية الشارقة» مايو الماضي

المصدر: الشارقة - البيان

قدمت جمعية الشارقة الخيرية مساعدات داخلية خلال شهر مايو الماضي بقيمة 8 ملايين درهم شملت أكثر من 10 آلاف مستفيد عبر 645 طلب مساعدة.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية، إن خيرية الشارقة تمضي قدماً نحو ديمومة واستمرارية أعمالها الخيرية والإنسانية والتي تهدف إلى تمكين الإنسان وتقديم الدعم والمساعدة، حيث قدمت الجمعية مساعداتها الشهرية المنتظمة خلال شهر مايو الماضي لـ 1256 أسرة متعففة بتكلفة مليوني درهم.

وأشار إلى أن برامج المساعدات المقطوعة تضمنت توفير الدعم اللوجستي للأسر المستحقة والتي تبلورت حول علاج 150 حالة مرضية من غير المقتدرين على توفير نفقات وكلفة علاجهم والتي بلغت مصروفاتها 4 ملايين درهم ما قدمت دعمها الخيري لأكثر من 100 طالب علم من المتعسرين في سداد الرسوم الدراسية إلى جانب تقديم المساعدة لأعمال صيانة وترميم مساكن المحتاجين وتأثيثها والتكفل بسداد المتأخرات الإيجارية عنهم، حيث بلغت أعداد الفئات المستحقة 650 مستفيداً بتكلفة 1.2 مليون درهم.

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