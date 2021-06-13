«بيئة» و«بوليجرين» تطلقان مشروعاً مشتركاً

المصدر: (أثينا - البيان)

أعلنت «بيئة»، الشركة الرائدة في مجال الاستدامة بمنطقة الشرق الأوسط عن شراكتها مع «بوليجرين» الشركة اليونانية التي تعمل في مجال الاقتصاد الدائري الشامل بمختلف بلدان العالم، وذلك لإطلاق «إيفوجرين»، المشروع المشترك الذي يهدف إلى تقديم حلول مبتكرة لإدارة النفايات البحرية والبيئية، وتعزيز الاقتصاد الدائري والاستدامة.

وستتولى الشركة المنشأة حديثاً معالجة التلوث البحري من خلال حلول إدارة النفايات المتقدمة للحفاظ على المحيطات. وستعمل الشركتان أيضاً على إرساء معايير بيئية جديدة في منطقة الشرق الأوسط، مع توحيد الجهود والتعاون المشترك.

جاء ذلك خلال حفل التوقيع الذي جرى أمس في فندق فورسيزونز أستر بالاس أثينا في اليونان، بحضور كبار الموظفين الإداريين لشركة «بيئة»، وممثلين رسميين من الجانب اليوناني، وممثلي وسائل الإعلام.

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