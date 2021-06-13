«أشغال الشارقة» تنظم فعالية بشأن «مبادئ الاستدامة»

المصدر: (الشارقة – البيان)

نظمت دائرة الأشغال العامة بالشارقة فعالية هندسية عن بُعد حول «مبادئ الاستدامة»، بهدف تسليط الضوء من جديد على سبل دمج وتكامل التصاميم العمرانية العصرية مع مبادئ الاستدامة. واشتملت الفعالية على عدد من الجلسات الحوارية، بمشاركة شخصيات مؤثرة من قطاعي العمارة والتصميم، كما ضمت الفعالية من 3 جلسات، وتتناول الجلسة الأولى أفضل الطرق والوسائل تعاطياً مع المباني الخضراء ومتطلباتها سواء من ناحية استخدامات المياه أو استهلاك الطاقة. وكذلك التأثيرات الإيجابية على الأفراد الناتجة عن تطبيق المعايير المستدامة في أماكن العمل والبيئات الداخلية.

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