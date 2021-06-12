علوي الشيخ: نسبة آخذي اللقاح في دبي تجاوزت 83% من الجرعة الأولى و64% للجرعة الثانية

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الدكتور علوي الشيخ علي، نائب مدير هيئة الصحة بدبي، أن حملة التطعيم ضد كورونا في دبي تكمل اليوم 6 أشهر، مشيرا إلى أن جملة من تلقوا اللقاح في إمارة دبي تجاوزت مليونين وثلاثمائة ألف.

وأوضح أن نسبة آخذي اللقاح في دبي تجاوزت 83% من الجرعة الأولى و64% للجرعة الثانية.

وقال: "20% من الفئات المستهدفة في دبي إلى الآن لم تأخذ التطعيم".

وأضاف أن عدة دراسات قائمة وتحليلا مستمرا، بالتنسيق مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ومؤسسة بيانات دبي التابعة لدائرة دبي الذكية، أثبتت كفاءة اللقاحات على أرض الواقع ومتوافقة مع الدراسات المعلن عنها عالمياً.

وأشار إلى أن الدراسات بينت أن الغالبية العظمى للإصابات تكون بين الذين لم يتلقوا التطعيم، فمن بين كل عشرة أشخاص أصيبوا بكوفيد، ثمانية غير مطعمين، ومن بين كل 10 يدخلون المستشفى والعناية 9 غير مطعمين.

وقال: "هذه رسالة مهمة لتخفيف عدد الإصابات لكل الفئات المستهدفة.. الطموح أن النسبة تكون أعلى، نطمح لنسبة الـ 100%".؜

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