الإمارات ترحب بقرار السعودية قصر أداء مناسك الحج على المواطنين والمقيمين في المملكة

المصدر: وام

أعربت دولة الإمارات عن ترحيبها بقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج للعام الجاري على المواطنين و المقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار لتطورات جائحة كوفيد-19، وظهور سلالات جديدة له.

و أكد معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة في هذا الصدد أن الإمارات العربية المتحدة ترحب بقرار المملكة العربية السعودية وتؤيدها في الخطوات والإجراءات كافة التي تتخذها في إطار جهودها الدؤوبة لمكافحة جائحة كوفيد-19 والحد من انتشارها و حفظ وسلامة أمن الحجاج و المجتمع.

و أثنى معاليه على التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في مجال العلوم بمواجهة كورونا .. مشيرا إلى أن الإنجازات العلمية الأخيرة التي حققتها المملكة أثبتت مدى إدراكها لأهمية العلم و الذي يعد محركا أساسيا في دعم القطاع الصحي و مواجهة التحديات الكبيرة لاسيما في ظل استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19.

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