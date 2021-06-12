الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً وغائما جزئياً شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الشمالية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية / 15 - 25تصل إلى 40 كم/س.. وسيكون الموج في الخليج العربي متوسطا يضطرب أحياناً غرباً و يحدث المد الأول عند الساعة 16:42 والمد الثاني عند الساعة 02:09 والجزر الأول عند الساعة 09:27 والجزر الثاني عند الساعة 19:40..و في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 12:05 و المد الثاني عند الساعة 22:58 و الجزر الأول عند الساعة 17:54 والجزر الثاني عند الساعة 05:48.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 39 29 80 40

دبــي 38 30 85 20

الشارقة 38 29 85 20

عجمان 37 29 90 15

أم القيوين 37 28 85 20

رأس الخيمة 35 29 85 35

الفجيرة 38 31 80 45

العين 44 26 85 50

ليوا 42 24 85 25

الرويس 36 30 70 25

السلع 37 27 75 15

دلما 35 29 80 20

طنب الكبرى 35 28 85 20

طنب الصغرى 35 28 85 20

أبو موسى 39 29 80 40

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز