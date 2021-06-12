لطيفة بنت محمد تعتمد النظام الحوكمي وخطة الــ 100 يوم لمشروع تطوير القوز الإبداعية

المصدر: وام

أعربت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" عن كامل تقديرها لإسهامات جميع أعضاء اللجنة العليا والفرق التنفيذية لمشروع تطوير منطقة القوز الإبداعية في دبي، وثقتها في قدرتهم على تنفيذ المشروع على الوجه الأكمل، مؤكدةً ضرورة بذل قصارى الجهود في سبيل إنجاز هذا المشروع الوطني النوعي بالشكل الأمثل، وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي عاصمة للاقتصاد الإبداعي العالمي ووجهةً أولى للمبدعين والمدينة الأفضل للحياة والعمل في العالم.

جاء ذلك خلال ترؤُّس سموها الاجتماع الأول للجنة العليا لتطوير منطقة القوز الإبداعية في دبي بحضور معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، نائب رئيس اللجنة، و أعضاء اللجنة: سعادة سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، و سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، و سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة"، وسعادة هالة بدري، مدير عام دبي للثقافة.

وخلال الاجتماع، اعتمدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم النظام الحوكمي لمشروع تطوير منطقة القوز الإبداعية الذي حدد فرق العمل التي ستقوم على تنفيذ جميع مراحله، وأهداف ومؤشرات خطة الـ 100 يوم لتنفيذ أولى مراحله، في حين تطرق الاجتماع إلى مناقشة أفضل سبل إدارة المشروع الهادف إلى تطوير منظومة إبداعية متكاملة في منطقة القوز، لتلبية متطلبات المبدعين ورواد الأعمال الثقافية والإبداعية الراغبين في الاستثمار في مجالات الاقتصاد الإبداعي، وتعزيز قيمة هذه المنطقة كمركز إقليمي وعالمي لاحتضان المبدعين للإنتاج والعيش والترفيه.

وفي هذه المناسبة قالت سموها: بين أيدينا مشروع رائد بمستهدفات سامية نريده أن يكون النموذج الأفضل بامتياز، ليس على المستوى المحلي وحسب، بل على مستوى العالم أيضاً. ولدينا رؤية واضحة لإنجاز هذا المشروع الوطني المتفرّد بما يرقى لمستوى طموحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي نستلهم أسلوب عملنا من نهجه في القيادة وفلسفته الاستشرافية في صناعة المستقبل. وثقتنا كبيرة في مواصلة جميع أعضاء اللجنة بذل أقصى الجهود لتنفيذ المشروع على الوجه الأكمل، وصولاً إلى غد تتصدر فيه دبي المشهد الثقافي العالمي لتصبح مركزاً للاقتصاد الإبداعي وقِبلةً للمبدعين.

وخلال الاجتماع، اطّلعت سمو رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي على مقترح إدارة المشروع الذي تشرف عليه اللجنة العليا لتطوير منطقة القوز الإبداعية، بما في ذلك فرق العمل التي ستقوم على تنفيذ جميع مراحله، وتشمل: الفريق التنفيذي للمشروع، وفرق محفظة مشاريع تطوير منطقة القوز الإبداعية. ويضم الفريق التنفيذي سعادة هالة بدري، مدير عام دبي للثقافة، رئيسةً للفريق، وعضوية: حسين البنا، مدير إدارة تنفيذي في إدارة المرور بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، نائباً للرئيس، وممثلين عن كل من: "دبي للثقافة"، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، و"دبي للسياحة" و"بلدية دبي"، و"اقتصادية دبي" ومجموعة وصل لإدارة الأصول "وصل للعقارات".

أما محفظة مشاريع تطوير منطقة القوز الإبداعية، فتشمل فريق محفظة تطوير البنية التحتية برئاسة السيد حسين البنا من "طرق دبي"، وأعضاء الفريق من "بلدية دبي" و"وصل للعقارات" و"دبي للثقافة"؛ وفريق محفظة مشاريع دعم المجتمع الإبداعي برئاسة السيدة لينا زين الدين من "دبي للثقافة"، وبعضوية ممثلين من "اقتصادية دبي" و"دبي للسياحة"، إضافة إلى فريق لدعم كل الفرق المذكورة، وأعضاؤه جميعهم من "دبي للثقافة".

وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد أهمية الدور الذي يضطلع به جميع أعضاء الفرق، وضرورة التنسيق والتعاون فيما بينهم بما يجسد نهج العمل المشترك وروح الفريق الواحد وتكامل الأدوار الذي أرست قواعده القيادة الحكيمة في العمل الحكومي، والذي طالما كان من أهم مقومات المكانة المرموقة التي تبوأتها دبي على مختلف الصعد.

وتحدد خطة الـ 100 يوم الشاملة أولويات عمل الفرق لتطوير منطقة القوز الإبداعية، وتضع الأهداف والمؤشرات لها، حيث شملت أولويات البنية التحتية عمل دراسة مقارنة لاستعراض أمثلة عن مناطق مشابهة تجمع بين العيش، والعمل، والمساحات الإبداعية العامة وتطوير نموذج لتوزيع الاستخدامات المختلفة في المنطقة نفسها، ورفع التوصيات إلى اللجنة العليا، فضلاً عن تحديد النشاطات المتعلقة بقطاع الصناعات الإبداعية والتصاريح اللازمة في منطقة القوز الإبداعية

- مرحلة مهمة

وأكد معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، نائب رئيس اللجنة، أن اعتماد النظام الحوكمي للمشروع ومؤشرات خطة الـ 100 يوم، يعد مرحلة مهمة في تحويل منطقة القوز الإبداعية لمركز متكامل يستقطب المبدعين من مختلف أنحاء العالم، ويجعلها وجهة فنية وثقافية يقصدها السياح من داخل الدولة وخارجها، ما يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتحويل مدينة دبي إلى عاصمة عالمية للمبدعين، مشيراً إلى أن الفن والثقافة يعتبران لغة عالمية لتواصل الشعوب.

وقال الطاير إن هيئة الطرق والمواصلات تدعم مشروع منطقة القوز الإبداعية، بحزمة من المشاريع التي تسهم في تسهيل حركة تنقل السكان والزوار للمنطقة، تشمل إعادة تصميم مسارات التنقل في المنطقة من خلال تطوير البنية التحتية لتحقيق التكامل بين مختلف وسائل المواصلات والتنقّل المرن في منطقة القوز والربط مع محطة مترو الصفا، وإنشاء مسارات مشتركة للمشاة والدراجات الهوائية و/السكوترات الكهربائية/، وتنفيذ جسر بتصميم إبداعي للمشاة والدراجات الهوائية على شارع المنارة، واستحداث مسار للحافلات بين محطة مترو الصفا ومنطقة الجذب السياحي والفني في المنطقة مثل مساحات للمطاعم والمتاجر والمعارض الخارجية، كما أن الهيئة ستعمل على إضافة الطابع الجمالي والابداعي في مختلف المرافق ووسائل النقل التي ستنفذها في المنطقة لتكون منسجمة مع الهوية التصميمية لمكونات المنطقة.

-تعاون

من جهته، قال سعادة سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: نتطلع إلى المضي قدماً في تنفيذ مشروع تطوير القوز الإبداعية، بالشكل الأمثل والذي يليق بمكانة ودور دبي على صعيد القطاع الثقافي في المنطقة والعالم على حد سواء، وبما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة. إننا في اقتصادية دبي ملتزمون بتقديم وتوظيف كافة إمكانياتنا وخبراتنا ومواردنا البشرية، من أجل تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق والشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، بما يضمن ترجمة الرؤى والأهداف المرصودة لهذا المشروع إلى واقع ملموس يساهم في ترسيخ مكانة الاقتصاد الإبداعي في دبي، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وبالتالي تحقيق كافة تطلعات الإمارة المستقبلية.

- بيئة مثالية

من جانبه قال سعادة داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي إن إمارة دبي تواصل مسيرتها الرامية إلى ترسيخ مكانتها كمقصد ووجهة للاقتصاد الإبداعي والأنشطة الثقافية المتميزة، بما يعزز مكانتها عالمياً في مجال استقطاب وتبنّي المبدعين في مختلف المجالات، واستشراف المستقبل المشرق للأجيال المقبلة من خلال توفير بيئة مثالية لتنمية إبداعاتهم ومواهبهم، وتلبية جميع المتطلبات، لضمان تحقيق أبرز الإنجازات في المجالات الإبداعية والثقافية... إن اعتماد القيادة الرشيدة لمشروع منطقة القوز الإبداعية ضمن استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، سيشكّل حاضنة لهذا القطاع المهم ولروّاده من المواهب والمبدعين، بما يحقق تطلعات الإمارة المستقبلية.

وأضاف الهاجري: نسعى إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمستقبل بتوظيف كل الموارد والعناصر التي تضمن الإسهام في إحداث نقلة نوعية في مجالات الإبداع كافة، والعمل وفق أرقى الاستراتيجيات والخطط لإثراء هذا المشروع الاستثنائي بالتعاون مع جميع الشركاء، وهدفنا أن تكون منطقة القوز الإبداعية منارةً لكل مبدع ومثقف على مستوى العالم.

- مكانة عالمية

وقال سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة": نجحت دبي في استئناف العديد من الأنشطة والقطاعات المختلفة، مع حرصها على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ما جعلها نموذجاً ناجحاً يحتذى لسائر المدن العالمية، كما أنها ساهمت في تحريك قطاع السياحة والسفر والفعاليات على مستوى العالم. وتسير المدينة وفق رؤية واضحة لاستعادة زخمها وتأكيد مكانتها العالمية كوجهة سياحية مفضلة للزيارة والعمل والإقامة. كما تعمل المدينة على تسريع وتيرة العمل في مختلف المبادرات الاستراتيجية ومنها منطقة القوز الإبداعية، التي تم إطلاقها بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتحويل دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي بحلول عام 2025.

- جهود مشتركة

وقالت سعادة هالة بدري، مدير عام دبي للثقافة: جاء وضع مقترح النظام الحوكمي للمشروع وعناصر خطة الـ100 يوم الشاملة لتنفيذ المشروع نتيجة جهود مخلصة مشتركة بين "دبي للثقافة" والجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة العليا لتطوير منطقة القوز الإبداعية، وحرص الجميع خلالها على رسم مسارات العمل وفق منهجية تفاعلية واضحة، واضعين نصب أعيننا المستقبل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولن ندخر جهداً في تسخير كافة الجهود والإمكانات لتنفيذ المشروع بما يحقق مستهدفاته ضمن الإطار الزمني الذي حددناه في الخطة.

وأضافت: إنها رحلة جديدة طموحة تتضافر فيها جهودنا من أجل ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب، وتعزيز اقتصادها الإبداعي انطلاقاً من رؤى وأفكار المجتمع الإبداعي وبما يحقق مصالحهم وازدهار أعمالهم.

- تناغم تام

وقال سعادة هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول: تمثل "وصل" ركيزة أساسية في العديد من قطاعات الأعمال، وتسهم رؤيتنا في جعل دبي الخيار الأمثل للعمل والإقامة والزيارة في إطار حرصنا على العمل وفق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويسرنا تقديم الدعم اللازم لمشروع تطوير منطقة القوز الإبداعية، لاسيما وأنه ينتمي إلى فئة المشاريع النوعية التي تمثل دعامات ترسّخ مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الإبداعي العالمي، والوجهة الأولى للمبدعين. وبفضل خبراتنا المتراكمة في التعامل مع العديد من القطاعات، يمكننا العمل بتناغم تام مع الشركاء الآخرين لتنفيذ هذا المشروع وفق الأجندة الموضوعة له.

- البنية التحتية

وشملت أولويات البنية التحتية أيضاً متطلبات التنقل المرن؛ من إطلاق خدمة نقل الزوار من محطة مترو الصفا إلى منطقة القوز الإبداعية، مروراً بتطوير التصميم المبدئي للافتات الإرشادية للمشاة ومستخدمي وسائل التنقل الفردي، إلى طرح وترسية أعمال الخدمات الاستشارية /دراسة وتصميم/ لعناصر تكامل المواصلات والتنقل المرن في القوز الإبداعية، وإعادة تسمية الشوارع في المنطقة، وانتهاءً بالتواصل مع أصحاب الأراضي في المنطقة المستهدفة وتحفيزهم لتوفير وحدات لصالح الفئات المستفيدة.

أما أولويات دعم المبدعين، فتمثلت في تفعيل الفيزا الثقافية لمبدعي القوز، وإطلاق منصة للمبدعين كجزء من منصة استثمر في دبي، والعمل على عضوية القوز الإبداعية، ووضع استراتيجية تسويقية متكاملة لاستقطاب المواهب ونشر الوعي محلياً وعالمياً حول المنطقة والمستقبل الواعد للمبدعين ورواد الأعمال الثقافية والإبداعية فيها.

يُذكر أنه بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بجعل دبي عاصمة للاقتصاد الإبداعي بحلول عام 2025، اعتمدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أبريل الماضي، تشكيل اللجنة العليا لتطوير منطقة القوز الإبداعية برئاسة سموها، بهدف تعزيز مكانة الإمارة لتكون مركزاً إقليمياً ودولياً للاقتصاد الإبداعي بما ينسجم مع "استراتيجية الاقتصاد الإبداعي في دبي.

وعقدت "دبي للثقافة" ورشتي عمل مسرعات القوز، كانت الأولى بحضور ممثلي قطاع الصناعات الإبداعية وممثلي الدوائر الحكومية الأعضاء بلجنة تطوير منطقة القوز الإبداعية، وناقشت عدداً من المحاور التي شملت اجتذاب المواهب، وأنظمة دعم الأعمال الإبداعية في القوز الإبداعية، وتوفير مساحات متعددة الأغراض في المنقطة، ومتطلبات تطوير البنية التحتية، واحتياجات المجتمع الإبداعي. أما الثانية فكانت بحضور ممثلي الدوائر الحكومية الأعضاء في اللجنة العليا لتطوير القوز الإبداعية وتم خلالها مناقشة مكونات خطة الـ100 التي حددت أولويات تنفيذ المشروع.

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