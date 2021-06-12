حمدان بن محمد: تجارة دبي الخارجية نمت 10% في الربع الأول من 2021

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن تجارة دبي الخارجية نمت 10% في الربع الأول من 2021 إلى 354.4 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من 2020 وبنسبة 5% مقارنة بالربع الأول من 2019.

وقال سموه إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أرسى دعائم اقتصاد قوي يتميز بالمرونة والقدرة على التعامل بكفاءة مع المتغيرات المحيطة لتحويل الأزمات إلى فرص.

وأوضح سموه أن تدابير دبي السريعة والمدروسة بما فيها حزم التحفيز الاقتصادي تواصل إثبات جدواها بتسارع معدلات التعافي.. والنتائج تؤكد أننا نتخطى المرحلة الاستثنائية بالفكر المبدع والبدائل الفعالة التي تعين على تحقيق الأهداف الموضوعة ضمن مختلف القطاعات.

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