بلدية دبي تغلق 4 مؤسسات وتوجّه 49 تنبيهاً

المصدر: (دبي - وائل نعيم)

أغلقت بلدية دبي، أمس الأول، 3 صالونات ومقهى شيشة بسبب الاكتظاظ وعدم الالتزام بارتداء الكمامات وبشروط التنظيف والتعقيم.

بعد أن نفذت زيارات تفتيشية على 2384 مؤسسة، وتم مخالفة 4 مؤسسات وتوجيه 49 تنبيهاً.

وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 98 %، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2327 مؤسسة.

ويستمر مفتشو بلدية دبي بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، وتتضمن اشتراطات ملزمة في المؤسسات منها: التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، كما يتم التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير.

وتهدف بلدية دبي من خلال الجولات التفتيشية على المؤسسات إلى تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

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