سعيد الطاير: «الهيدروجين الأخضر» مصدر واعد للطاقة النظيفة

المصدر: (دبي - البيان)

أكد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ريادة الإمارة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وأن مشروع «الهيدروجين الأخضر» يعد المشروع التجريبي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعد مصدراً واعداً للطاقة النظيفة.

وأن «الهيدروجين الأخضر» هو من المصادر الصديقة للبيئة ويمكن من خفض الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم.

وأضاف إنه في حال نجح مسار الهيدروجين الأخضر في خفض تكاليف إنتاج الطاقة النظيفة مقارنة بسعره الحالي الذي يتراوح بين 3 و6.5 دولارات للكيلوجرام الواحد فمن المرجح أن يتمكن من منافسة الهيدروجين الذي يتم إنتاجه بوساطة الوقود الأحفوري وتصاحبه انبعاثات كربونية والذي لا تتجاوز تكلفته دولاراً واحداً.

واعتبر أن الأمل معقود على أن إنتاج الهيدروجين الأخضر وبفضل جهود مركز البحوث والتطوير سيتخذ المسار نفسه الذي تتبعه الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح والبطاريات.

وقال: هذا الأمر اختبرناه حينما بدأنا بأول مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي وفق تقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية بقدرة 13 ميجاوات وكان مشروعاً تجريبياً استخدمنا فيه الجيل الأول من الألواح الكهروضوئية المزودة أغشية رقيقة بكفاءة تصل إلى 11.8% فقط فيما وصلت تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة من الطاقة الكهربائية إلى 11 سنتاً أمريكياً.

واليوم نجحنا بالوصول بالكفاءة إلى ما يقارب 22%. وبعد استخدامنا تكنولوجيا الخلايا الشمسية ثنائية الأسطح وتقنيات التنظيف الذاتي والنظام المتقدم لتتبع حركة الشمس إذ نجحنا في زيادة كفاءة إنتاج الطاقة إلى أكثر من 24% وخفض تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة من الطاقة الكهربائية إلى 1.69 سنت فقط وما زالت الأسعار في تراجع.

استثمار

وأضاف: يشهد العالم اليوم اهتماماً متزايداً بالاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة التي ستغير مشهد الطاقة العالمي في السنوات العشر المقبلة ولا سيما بالنسبة للدول التي تتطلع إلى تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من خلال التحول من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى مصادر للطاقة صديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة نسبياً.

وبالتزامن مع هذا التوجه العالمي تتزايد في الآونة الأخيرة آفاق استخدام الهيدروجين الأخضر في توليد الطاقة ودفع عجلة التنمية للعديد من القطاعات الحيوية وهو ما يفسر إطلاق 320 مشروعاً تجريبياً مؤخراً لإنتاج الهيدروجين الأخضر في عددٍ من الدول.

كما أشار آخر تقرير لشركة البحوث «فروست أند سوليفان» إلى أن إنتاج الهيدروجين الأخضر السنوي سيرتفع بنسبة 57% سنوياً بين عامي 2019 و2030 أي من 40 ألف طن إلى 5.7 ملايين طن.

وتابع: تعد الإمارات أول دولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا حققت قفزات نوعية في إنتاج الطاقة الهيدروجينية باستخدام الطاقة النظيفة .

ضمن استراتيجيتها لبناء اقتصاد قائم على مصادر الطاقة المتجددة التي تساهم في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية وزيادة الشراكات النوعية وذلك في ظل الطلب المتنامي على الطاقة النظيفة في الأسواق المحلية وهو ما يعزز دور الدولة الرائد عالمياً في قيادة جهود إزالة الكربون من مختلف الصناعات الحيوية.

استراتيجية

وأشار إلى أن إنتاج الهيدروجين الأخضر هو جزء من استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي في الاستثمار في الطاقة النظيفة التي تتماشى مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتوفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

ويدعم هذا المشروع جهودنا لتنويع مصادر الطاقة وزيادة حجم الاستثمار بها من خلال دعم الابتكار والبحوث والتطوير في مجالات تخزين الطاقة بما يمهد الطريق لبناء اقتصاد قائم على الطاقات النظيفة ومن بينها الهيدروجين الأخضر الذي يلعب دوراً مهماً ليس فقط في مزيج الطاقة العالمي ولكن أيضاً في التخفيف من آثار الاحتباس الحراري بما يساهم في تحقيق الاستراتيجيات ذات العلاقة.

وكذلك مبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030 التي تهدف إلى تحفيز استخدام وسائل النقل المستدامة إضافة إلى النظام الوطني للمركبات الهيدروجينية الذي تم اعتماده مؤخراً من قبل مجلس الوزراء ويهدف إلى تطوير اقتصاد الهيدروجين في دولة الإمارات العربية المتحدة وفتح الأسواق المحلية أمام المركبات الهيدروجينية والتشجيع على زيادة أعداد المركبات الصديقة للبيئة.

ويمثل النظام حجر الأساس لتشجيع استخدام وترخيص المركبات والمرافق والتجهيزات المتعلقة بوقود الهيدروجين بما يساهم في تحقيق نمو مستدام يوازن بين التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال: «لقد أثمرت الشراكات الاستراتيجية والنوعية التي جمعت الهيئة مع مؤسسات القطاع الخاص بناء مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية هذا الصرح العالمي الرائد في إنتاج وابتكار تقنيات الطاقات المتجددة والنظيفة وما مشروع الهيدروجين الأخضر إلا محطة من محطات هذا النجاح الذي يرسم ملامح مستقبل أكثر إشراقاً واستدامةً لنا ولأجيالنا القادمة ويدعم مسيرة التحول العالمية نحو الاقتصاد الأخضر التي تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة عن جدارة واستحقاق».

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