«أشغال الشارقة» تنجز مبنى الدفاع المدني في مليحة

المصدر: (الشارقة – عصام الدين عوض)

أعلن المهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أن الدائرة أنجزت في الربع الأول من 2021 العديد من المشاريع، منها مشروع مبنى متكامل لـ«الدفاع المدني» في المنطقة الوسطى بالشارقة، بمنطقة مليحة ويمتد على مساحة 9.5 آلاف متر مربع وبتكلفة بلغت 15.5 مليون درهم.

وجرى تسليمه لوزارة الداخلية - الإدارة العامة للدفاع المدني بإمارة الشارقة.

ويتكون المبنى من طابق واحد مصمم على طراز يحاكي البيئة المحلية والتراثية، إذ يعلو المبنى برج يستحضر الأنماط التراثية في المنطقة، ويضم المشروع أماكن مخصصة للتدريب على عمليات المحاكاة ومكافحة الحرائق ومحطة إطفاء وساحة للتدريب والعرض العسكري.

كما تم إنجاز أعمال التسوية الترابية لـ 464 قطعة أرض في منطقة الساف بمدينة كلباء بقيمة 8 ملايين درهم، وتم تسليمها إلى دائرة الإسكان للارتقاء بالبنية التحتية وتحويلها إلى منطقة متكاملة توفر الخدمات كافة.

وقال السويدي لـ«البيان»: إن تنفيذ تلك المشاريع يأتي بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لخدمة المواطنين وتعزيز مستوى الخدمات التي تقدمها دائرة شؤون الضواحي والقرى في تلبية حاجات السكان.

وذكر أن 95 % من الموظفين العاملين في مختلف مناطق الإمارة بالدائرة حصلوا على لقاح (كوفيد 19)، حيث تسعى الدائرة إلى أن تكون من بين أوائل الجهات الحكومية المحصنة بالكامل ضد الفيروس.

ولفت السويدي إلى أنه تم تسجيل 28 شركة جديدة لدى دائرة الأشغال العامة تتمثل في مكاتب استشارية وشركات مقاولات وموردين، ليصبح إجمالي عدد الشركات المسجلة لدى الدائرة 407 شركات.

وأوضح أنه مع مطلع العام الحالي أنجزت الدائرة منتزه كشيشة للعائلات، الذي يضم المنتدى الثقافي والمنتدى الاجتماعي وملاعب خارجية ومنطقة أجهزة اللياقة البدنية الخارجية، وبحيرة ومضماراً للجري، ومناطق للألعاب والتزلج اللوحي، ومسرحاً للأطفال، وتم تخصيص 55 جلسة خارجية للزوار ومرتادي الحديقة، إضافة إلى إنجاز منتزه شغرافة الذي جرى تخصيصه للسيدات، وتضم الحديقة 41 جلسة خارجية و3 ملاعب، ومنتدى اجتماعياً وثقافياً ومناطق للألعاب ومسرحاً ومضماراً للجري ومناطق لأجهزة اللياقة البدنية.

وتابع: بلغت مساحة كل من منتزهي كشيشة وشغرافة 147 ألفاً و700 متر مربع، بأربعة مداخل، وتم رفد كل منهما بالعديد من الأشجار البيئية المحلية التي أضافت جماليات على روعة المكان وفي إطار سعي دائرة الأشغال العامة إلى توفير أفضل التسهيلات والخدمات كما تم رصف 416 موقفاً لكل حديقة.

ولفت إلى أن الدائرة أنجزت أعمال صيانة وتجميل لمرافق في المدينة الجامعية وميدان الزهراء استهدفت صيانة الأرضيات وتعديل المناسيب وتخليصها من مشوهات المظهر العام على مساحة تبلغ 5.000 متر مربع في ميدان الزهراء و11.500 متر مربع في المدينة الجامعية وبتكلفة بلغت 4 ملايين درهم.

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