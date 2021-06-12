مركز شرطة الرمس برأس الخيمة يطلق مبادرات التحول الرقمي

المصدر: رأس الخيمة - وام

أطلق مركز شرطة الرمس الشامل في رأس الخيمة عدة مبادرات وأنشطة تدعم توجه وزارة الداخلية وقيادة الشرطة في الإمارة للتحول الرقمي من خلال تقديم الخدمات عبر المنصات والتطبيقات الذكية.

وأكد العقيد أيمن حسن العوبد رئيس مركز الرمس الشامل حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ودعمها اللامحدود لتحقيق توجهات وزارة الداخلية الرامية إلى تقديم خدمات رقمية ذكية بأعلى معايير الجودة والشفافية من خلال توفير الإمكانات والموارد اللازمة لتعزيز إسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة والذي يعد من أهم الأولويات التي تسعى وزارة الداخلية إلى تجسيدها والتركيز عليها من خلال التعرف إلى احتياجات وتوجهات المتعاملين.

دعم

وقام المركز باستخدام أدوات متعددة في دعم التحول الرقمي كشاشة عرض رقمية توعوية لإرشاد جميع فئات المتعاملين مثل أصحاب الهمم بكيفية استخدام التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني بلغة الإشارة وإبراز الخدمات ذات الأولوية كما حرص المركز على إعداد دليل خدمات رقمي تفاعلي متميز يبرز الخدمات في قنوات تقديم الخدمة كافة.

كما قام المركز بإطلاق منصة ذكية متكاملة تشمل حاسباً آلياً ذاتي الخدمة مزوداً جميع القنوات الرقمية كالتطبيق الذكي والموقع الإلكتروني ومنصة الاستبانة الإلكترونية ومنصة الاقتراحات والشكاوى والنظارة الافتراضية الخاصة بتوعية المتعاملين بالإضافة إلى منصة ذكية لألعاب الأطفال تتوافر فيها جميع الخدمات الرقمية التي تعنى بإرشاد المتعاملين وتوعيتهم وتوجيههم إلى استخدام القنوات الرقمية.

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