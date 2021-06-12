مريم الحمادي.. ابتكارات استثنائية وجوائز دولية

المصدر: (العين – جميلة إسماعيل)

حازت مريم عبدالله يوسف الحمادي، الطالبة في كلية التقنية العليا، تخصص هندسة ميكانيك، جوائز عدة على الابتكارات العلمية المحلية والإقليمية والعالمية التي قدمتها لخدمة المجتمع.

حيث كرّمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لحصولها على لقب المبتكر الاستثنائي ضمن مبادرة «استثنائيون» عام 2018 لتقديمها ابتكاراً لفئة أصحاب الهمم، عبارة عن عصا ذكية تساعد فاقدي البصر في الاعتماد على أنفسهم لاسيما في تحركاتهم، وذلك في حياتهم اليومية، وهي عصا مريحة وسهلة الاستخدام تضمن استقلالية الشخص الكفيف، وتوفر له عامل الأمان.

ومن أهم مميزات العصا الذكية استخدام الطاقة الشمسية لشحنها عن طريق بنك الطاقة لتشغيل لوحة التحكم والمستشعرات ومن الممكن أيضاً استخدامها من قِبل كبار السن والمصابين بمرض الزهايمر.

وقالت مريم الحمادي: «هناك أشخاص يعانون من إعاقة حركية، ويواجهون صعوبة في ممارسة حياتهم اليومية دون الاعتماد على شخص آخر، مما يؤثر سلباً على أنفسهم وعلى صحتهم أحياناً، وهنا حرصت على ابتكار الكرسي الذكي الذي يساعد الشخص المستخدم لهذا الكرسي على ممارسة أنشطته اليومية دون الاعتماد على الآخرين.

كما أن الابتكار من شأنه أن يحافظ على سلامة المستخدم من خلال توفير خيار المساعدة بمراقبة وتتبع مسار المستخدم، وهو متعدد الوظائف مما يسمح للمستخدم بالوقوف، وفزت بالمركز الأول في مسابقة Tip على مشروعي الكرسي الذكي.

وتطمح الحمادي إلى إتمام دراستها بحصولها على درجة البكالوريوس بامتياز، وإكمالها دراستها العلمية العليا في مجال هندسة الفضاء وتخصص الدبلوماسية.

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