حمدان وسيف بن زايد: مبروك للإمارات فوزها يعزز مكانتها إقليمياً ودولياً

المصدر: (دبي - البيان)

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة أن انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن الدولي يعزز مكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية كما بارك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للإمارات وقيادتها وشعبها والعالم.

ودون سمو الشيخ حمدان بن زايد على حسابه الرسمي في «تويتر»: «يأتي انتخاب دولة الإمارات اليوم (أمس) لعضوية مجلس الأمن الدولي.. ليعزز مكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية، سياسة خارجية ناجحة وجهود كبيرة بذلتها الدولة في مد جسور التواصل بين الجميع وتعزيز قيم التسامح والحوار وتنفيذ مبدأ حفظ السلم والأمن الدوليين».

كما دون سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على حسابه الرسمي في «تويتر»: «مبروك للإمارات وقيادتها وشعبها والعالم».

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