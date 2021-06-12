وزراء: إنجاز مهم في مسيرة الدولة

المصدر: (دبي - البيان )

أكد وزراء أن فوز الإمارات بمقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2022 - 2023 إنجاز مهم في مسيرة الإمارات، موجهين الشكر إلى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وقال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، في تدوينة عبر «تويتر»: «ستعود دولة الإمارات إلى مجلس الأمن في عام 2022، وإيماننا الراسخ بتعزيز السلام والأمن من خلال التعاون والحوار ثابت مستمر». وقال معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في تغريدة عبر «تويتر»: «جهود استثنائية تكلّلت بلحظة تاريخية وإنجاز مهم في مسيرة دولة الإمارات الدبلوماسية.. شكراً رجل الدبلوماسية الأول @ABZayed وفريق وزارة الخارجية والتعاون الدولي».

وقال معالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، في تدوينة عبر «تويتر»: «تستمر دولة الإمارات في مسيرة التميز في المجال الدبلوماسي والتعاون الدولي.. شكراً @ABZayed وفريق وزارة الخارجية والتعاون الدولي على هذا الإنجاز المهم والملهم».

وفي تدوينة عبر «تويتر»، قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة: «نحن في دولة الإمارات نؤمن بأهمية الابتكار لبناء مجتمعات مزدهرة ومستقرة، وبصفتنا عضواً منتخباً في مجلس الأمن، سوف نعتمد على الأساليب المبتكرة لتعزيز السلام والأمن».

وأكد معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، أن انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن وشغلها مقعد مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ إلى جانب تمثيلها الصوت العربي في المجلس يعبر عن عمق الاحترام الدولي الذي تحظى به ودورها البارز على الصعيد العالمي ومساهماتها المتميزة من أجل نشر رسالة السلام والسعي لاستتباب الأمن في العالم أجمع.

وهنأ، في تصريح له بهذه المناسبة، القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بانتخاب الإمارات الذي يؤكد نجاعة وقوة وتميز السياسة الخارجية للدولة التي يقودها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وقال: إن التأييد الدولي الواسع لترشح الإمارات والذي شهدته جلسة الاقتراع التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، وجرى خلالها انتخاب خمسة أعضاء جدد غير دائمين في المجلس للفترة 2022-2023 يؤكد ثقة المجتمع الدولي بدولة الإمارات، ويعد اعترافاً بجهودها المشهودة على الساحات العربية والإقليمية والدولية من أجل رأب الصدع وبث قيم التعايش والتسامح والإخاء بين بني البشر ليحيا الجميع في سكينة وسلام.

وأوضح أن الإمارات تؤكد دوماً - عبر مواقفها المبدئية التي لا تحيد عنها على الساحة الدولية والقيم الأخلاقية الرصينة التي قامت عليها وأرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتواصل القيادة الرشيدة السير على نهجها - أن وقوف المجتمع الدولي معاً والعمل متعدد الأطراف يعد الوسيلة المثلى لتحقيق السلم والأمن الدوليين.

وأضاف: إن انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن بالتزامن مع «عام الخمسين» يعد بمثابة محطة مفصلية في تاريخ دولة الإمارات التي نجحت خلال السنوات الخمسين الماضية في تحقيق إنجازات حضارية غير مسبوقة تكلّلت بالوصول مؤخراً إلى الفضاء، فيما تمضي دولتنا اليوم بخطى واثقة على درب التنمية المستدامة، مدعومةً بالرؤية الاستشرافية لقيادتنا الحكيمة.

وأكد البواردي في ختام تصريحه أن دولة الإمارات التي سبق أن شغلت عضوية مجلس الأمن لأول مرة في تاريخها في الفترة من (1986 - 1987 ) واصلت ولا تزال عبر مسيرتها المباركة بتوجيهات قيادتها الرشيدة الالتزام بتعزيز الحوار والدبلوماسية إيماناً بأهمية ذلك في تحقيق السلم والأمن الدوليين، وهي المبادئ التي قامت عليها سياستها الخارجية، التي تعمل من أجل عالم أفضل.

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