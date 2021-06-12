خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يعزون أمير الكويت في وفاة منصور الصباح

المصدر: (البيان - وام )

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ببرقية تعزية إلى أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح أعرب فيها عن خالص مواساته في الفقيد، راجياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ببرقيتي تعزية مماثلتين إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

الحكام يعزون

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ببرقيات تعزية إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح، أعربوا فيها عن خالص مواساتهم في الفقيد.. داعين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وبعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ببرقيات تعزية مماثلة إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

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