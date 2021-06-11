الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام الخمسة المقبلة

المصدر: البيان الإلكتروني

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً رطباً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الشمالية، مشيراً إلى أنه يكون صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر قد تكون ركامية على الجبال.

وأوضح، المركز، في بيانه، أن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة غرباً مثيرة للغبار والرمال، لافتاً إلى أن سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر أن البحر سيكون خفيف الموج إلى متوسط، يضطرب أحياناً غرباً في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

وفيما يلي توقعات الطقس خلال الأيام الأربعة التالية:

الأحد

الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الشمالية، صحو بوجه عام ومغبر أحياناً وغائم جزئياً إلى غائم شرقا نهاراً.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة غرباً مثيرة للغبار والرمال، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحيانا في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الاثنين

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الشمالية – صحو بوجه عام ومغبر أحياناً – غائم جزئي شرقاً بعد الظهر.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للرمال ومحملة بالغبار خاصة غرباً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: مغبر أحياناً وغائم جزئياً إلى غائم شرقاً وشمالاً نهاراً.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للرمال ومحملة بالغبار خاصة غرباً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: صحو بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً – تميل درجات الحرارة للارتفاع خاصة على المناطق الداخلية.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للرمال والغبار غرباً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط إلى مضطرب الموج خاصة غرباً في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

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