صقر غباش: الإمارات ركيزة أساسية في تحقيق السلم والأمن الدوليين

المصدر: وام

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن انتخاب دولة الإمارات اليوم لعضوية مجلس الأمن للفترة من 2022-2023 يؤكد ثقة العالم الكبيرة في قدرة الامارات وسياستها الخارجية كركيزة أساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وقال معاليه، في تصريح له بهذه المناسبة، إن سياسية دولة الإمارات تقوم على الحوار والتفاهم والسعي للسلام والاستقرار والتنمية في العلاقات الدولية، وهو نهج راسخ انطلقت منه في علاقاتها مع دول العالم أجمع.

وهنأ معاليه القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بهذا الإنجاز الجديد الذي يضاف إلى رصيد الإمارات الزاخر بالإنجازات على مستوى العالم مثمنا نهج القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

كما ثمن معاليه جهود فريق الدبلوماسية الإماراتية بقيادة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الذي يبذل جهوداً استثنائية من أجل تحقيق رؤية الدولة في إرساء الأمن والسلم في العالم.

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