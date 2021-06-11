محمد بن زايد: انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن يجسد ثقة العالم في السياسة الإماراتية

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن انتخاب الإمارات اليوم لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022-2023يجسد ثقة العالم في السياسة الإماراتية، وكفاءة منظومتها الدبلوماسية وفاعليتها.

وقال سموه على حسابه في "تويتر": "انتخاب الإمارات اليوم لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022-2023يجسد ثقة العالم في السياسة الإماراتية، وكفاءة منظومتها الدبلوماسية وفاعليتها.. وانطلاقاً من المبادئ التي تأسست عليها، ستواصل الإمارات مسؤوليتها من أجل ترسيخ السلام والتعاون والتنمية على الساحة الدولية".

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